Bollette più care per l’elettricità. Gas più economico con bassi consumi

(Teleborsa) – Bollette in crescita per l’elettricità ed in leggera diminuzione per il gas. Lo annuncia l’Autorità per l’Energia ed il Gas, rivedendo le tariffe per il terzo trimestre del 2017.

Dal prossimo 1 luglio per la famiglia-tipo in regime di “Tutela”, la bolletta dell’elettricità registrerà una variazione del +2,8%, mentre per il gas la diminuzione sarà del -2,9%.

L’andamento dell’elettricità e’ legato a prezzi nel mercato nazionale all’ingrosso previsti in rialzo nel prossimo trimestre, derivanti dagli attesi alti consumi collegati alla stagionalità del caldo periodo estivo, già manifestatisi nel mese di giugno particolarmente torrido e con scarsa idraulicità cumulata dal passato inverno.

Per il gas invece la stagione di bassi consumi a livello europeo e nazionale implica – come previsto – una riduzione dei prezzi nei mercati all’ingrosso continentali.

L’aumento delle tariffe comporterà una spesa per l’elettricità media annua (dal 1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017) di 512,52 euro, con una variazione del +1,8% rispetto all’anno prima. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.029 euro, con una variazione del -3,6%, corrispondente a un risparmio di circa 40 euro/anno.