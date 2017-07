Boeing, vendite in picchiata su anno

(Teleborsa) – Ricavi sotto le attese per Boeing, che però migliora l’outlook per l’intero 2017.

Gli utili netti hanno toccato i 1,76 miliardi di dollari (2,89 dollari per azione), risultando migliori rispetto al rosso di 234 milioni (37 cent per azione) dell’anno scorso. Al netto delle poste straordinarie, gli utili per azione sono arrivati a 2,55 dollari (rispetto ad un consensus fermo a 2,3), mentre le vendite sono scese a 22,74 miliardi in confronto ai 24,76 del 2016 (consensus a 23,03 miliardi).

Nonostante ciò, il gigante dell’aerospazio e della difesa statunitense ha innalzato le aspettative sui profitti per azione fino a 10 dollari, ed ha corretto leggermente quelle sui ricavi (da 90,5 a 92,5 miliardi).