Boeing, salgono i profitti nel quarto trimestre

(Teleborsa) – Conti in salita per Boeing che nel quarto trimestre ha visto salire i profitti del 59%, mentre il giro d’affari è sceso dell’1%. Nei tre mesi che si sono conclusi a dicembre gli utili sono stati di 1,63 miliardi di dollari, (2,59 dollari per azione) contro gli 1,026 miliardi (1,51 dollari per azione) dello stesso periodo dell’anno precedente. Escludendo le voci straordinarie, i profitti sono saliti a 2,47 dollari per azione, sopra le previsioni per 2,34 dollari. Nello stesso periodo il giro d’affari è sceso dell’1% a 23,29 miliardi di dollari rispetto ai 23,57 miliardi del quarto trimestre 2015.

Per l’intero anno, il gruppo ha messo a segno profitti netti in ribasso del 5% a 4,895 miliardi e un giro d’affari in calo del 2% a 94,571 miliardi.

Per il 2017 Boeing attende profitti per azione tra 9,10 e 9,30 dollari, in linea con i 9,25 dollari attesi dagli analisti, e un fatturato tra 90,5 e 92,5 miliardi. In questo caso le proeizioni sono al di sotto i 92,96 miliardi previsti dal consensus.