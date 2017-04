Boeing, conti a due velocità nel primo trimestre

(Teleborsa) – Conti in chiaroscuro per Boeing che, nel primo trimestre ha annunciato profitti per 1,45 miliardi di dollari (2,34 dollari per azione) in rialzo del 19% rispetto gli 1,22 miliardi (1,83 dollari per azione) dello stesso periodo dello scorso anno. Escludendo le voci straordinarie, l’utile è stato di 2,01 dollari per azione. Battute le attese del mercato ferme a 1,91 dollari.

Il giro d’affari scivola del 7% a 20,9 miliardi dopo i 22,6 mld dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi deludono le attese di 21,3 miliardi. “Con un forte focus sulle prestazioni e sulla produttività, il nostro team ha portato un altro trimestre di solidi risultati finanziari, tra cui la crescita degli utili” ha commentato l’amministratore delegato, Dennis Muilenburg.