Boccia, su Manovra “non abbiamo grandi aspettative”

(Teleborsa) – “Non abbiamo grandi aspettative” sulla prossima Manovra economica che presenterà il governo Gentiloni, perché “non ci sono risorse elevate”. E’ questo il rassegnato commento del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia che si auspica che almeno “non si smontino le riforme fatte fino ad oggi”.

L’occasione per Boccia è stata l’inaugurazione del CERSAIE a Bologna, il Salone internazionale della Ceramica per l’Architettura .

“Occorre innanzitutto non smontare le riforme fatte fino ad oggi. Evidentemente – ha proseguito il numero uno degli industriali – occorre cominciare a puntare sul lavoro, quindi sui giovani in particolare perché il Paese cresca. Dare valore al lavoroè altrettanto importante quanto lo sviluppo del Paese”.

Il numero uno di Confindustria ha poi aggiunto: “vedremo” come si comporteranno i partiti politici quando dovranno approvare il DEF, ma “l’importante è mantenere questa stagione di riforme” perché “l’economia è un elemento essenziale”.

Commentando la stima della crescita del PIL italiano all’1,5% per il triennio 2017-2019 contenuta nella Nota di Aggiornamento del DEF , Boccia, ha aggiunto: “Dobbiamo mantenerlo e andare avanti anche perché abbiamo un debito pubblico rilevante e solo la crescita può’ ridurlo”.

Non poteva mancare un accenno all’esito delle elezioni in Germania che ha “indebolito” il cancelliere Angela Merkel. Ora, secondo il numero uno di Viale dell’Astronomia, è necessaria “una politica di un certo livello e di grande consapevolezza e pragmatismo”. Ma anche a livello europeo c’è bisogno di ” riforme che mettano al centro la crescita e il lavoro” per frenare l’ondata di populismo.