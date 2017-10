BMW in negativo dopo intervento Morgan Stanley

(Teleborsa) – In ribasso sulla piazza di Francoforte il titolo del produttore di auto di Monaco, che presenta una flessione dello 0,83%. Gli analisti della banca d’affari Morgan Stanley hanno tagliato la raccomandazione da equalweight a underweight, con il prezzo obiettivo fermo a 81 euro.

Allo stato attuale lo scenario di breve di BMW rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 87,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 87,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 88,64.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)