BMW accelera sui conti del primo trimestre

(Teleborsa) – Trimestre in salita per BMW. Il produttore d’auto tedesco ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto in salita del 31% a 2,149 miliardi di euro.

Sul risultato, spiega la casa automobilistica, hanno influito effetti finanziari tra i quali l’aumento del valore della controllata Here per 183 milioni di euro.

Nello stesso periodo, i ricavi sono saliti del 12,4% a 23,44 miliardi di euro rispetto ai 20,85 mld dello stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda le previsioni, BMW Group ha confermato i propri obiettivi per tutto l’anno con un margine operativo compreso tra l’8 e il 10%.