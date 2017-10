Blue Panorama vola verso il rilancio: boom del traffico nei primi 8 mesi del 2017

(Teleborsa) – Traffico in forte crescita per Blue Panorama, la compagnia aerea low cost in difficoltà finanziaria, che a tre anni dal commissariamento ha ricevuto una interessante offerta d’acquisto da parte del gruppo turistico Uvet. La proposta è stata presentata al Giuseppe Leogrande a fine luglio ed è ora al vaglio del Ministero dei Trasporti in vista della chiusura questo autunno.

Intanto, i dati di traffico a fine agosto testimoniano la fase di rilancio del vettore, fondato nel 1998, con una crescita dei passeggeri trasportati del 28% ad oltre 1 milione di unità ed un coefficiente di riempimento in crescita al 79,7%.

Oltre all’ottimo andamento della stagione turistica, la compagnia ha beneficiato anche degli investimenti effettuati negli aeromobili, che ha portato all’acquisto di 4 nuovi Boeing 737-800 Next Generation, portando la flotta a 11 unità (la dotazione è di otto B737 e tre B767-300 Extended Range).