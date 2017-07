BlackRock, conti in salita nel secondo trimestre

(Teleborsa) – Conti in salita nel secondo trimestre per BlackRock. Il colosso newyorkese, che si occupa di investimenti, ha archiviato i tre mesi chiusi il 30 giugno con un utile di 857 milioni di dollari, in salita dai 789 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

L’utile netto per azione è stato di 5,22 dollari, mentre l’utile netto “adjusted” si è attestato a 5,24 dollari.

Nello stesso periodo, il fatturato è stato pari a 2,965 miliardi di dollari dai 2,804 del secondo trimestre 2016. Deluse le attese degli analisti che attendevano un fatturato pari a 2,99 miliardi..