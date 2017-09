BioOn sigla accordo con Kering per gli occhiali biodegradabili

(Teleborsa) – Bio On , quotata all’AIM su Borsa Italiana, annuncia un accordo con Kering Eyewear per lo sviluppo di nuovi materiali basati sulla rivoluzionaria bioplastica Minerv PHAs, naturale e biodegradabile al 100%.

“È la prima volta al mondo che un’azienda dell’eyewear decide di fare ricerca con i nostri biopolimeri”, spiega Marco Astorri, Presidente e CEO della società arttiva nel campo delle plastiche e dei polimeri.

L’obiettivo di Kering Eyewear è di contribuire attivamente allo sviluppo di un modello di business innovativo e sostenibile, nonché di fornire al proprio team di designers una serie di materiali all’avanguardia per ampliare le loro possibilità creative, tracciando nuove tendenze nel settore lusso e sport & lifestyle.

“La partnership con Bio-on rappresenta un segno tangibile dell’attenzione di Kering Eyewear alla sostenibilità e della volontà di portare innovazione in un’industria consolidata”, spiega Roberto Vedovotto, Presidente e CEO di Kering Eyewear, affermando che un “sustainable business is a smart business” e che “la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente non sono più un’opzione, ma un must”.

I ricercatori delle due aziende collaboreranno per progettare, certificare ed introdurre sul mercato nuovi materiali ecosostenibili da integrare all’utilizzo dell’acetato di cellulosa, tra i più comuni materiali plastici utilizzati finora per realizzare molti degli occhiali presenti sul mercato.

Tutte le bioplastiche PHAs (poli-idrossi-alcanoati) sviluppate da Bio-on, sono ottenute da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari, garantiscono le medesime proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali col vantaggio di essere completamente eco sostenibili e al 100% biodegradabili in modo naturale.

Il titolo Bio On ha spiccato il volo oggi in Borsa dove guadagna quasi il 4%.