Biogen in denaro dopo promozione Stifel

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per la compagnia biotecnologica americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,45%. Gli analisti di Stifel hanno migliorato la raccomandazione sul titolo a buy da hold, portando il target price a 415 da 300 dollari.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Biogen rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 350 dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 342,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 358.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)