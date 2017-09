Bioera incrementa la perdita nel semestre

(Teleborsa) – Il bilancio consolidato semestrale del Gruppo Bioera al 30 giugno 2017 mostra, a livello di conto economico, ricavi pari a Euro 24,7 milioni (rispetto agli Euro 29,3 milioni del primo semestre 2016), un margine operativo lordo (EBITDA) negativo per Euro 1,2 milioni (rispetto al dato positivo di Euro 0,3 milioni dei primi sei mesi del 2016) e un risultato netto in perdita per Euro 2,1 milioni (rispetto alla perdita di Euro 0,6 milioni del primo semestre 2016).

I dati consolidati del primo semestre 2017, si legge nella nota della società che opera nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute, risentono dei risultati della controllata Ki Group S.p.A., società quotata sul mercato AIM-Italia, consolidata con il metodo dell’integrazione globale, che, da sola, contribuisce al 91% dei ricavi consolidati del Gruppo.

Pessima la chiusura del titolo Bioera a Piazza Affari (-4,04%) , mentre Ki Group ha contenuto le perdite (-0,72%).