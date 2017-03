BioDue firma joint venture per stabilimento farmaceutico in Albania

(Teleborsa) – Il CdA di BioDue ha firmato accordi per la costituzione al 50% di una Joint Venture con Fufarma Albania (Gruppo IMC), per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione farmaceutica di capsule e compresse su di una superficie di circa 2.100 mq in Tirana, secondo le più elevate specifiche GMP (Good Manufacturing Practice).

L’investimento complessivo per riadeguamento produttivo, impianti e macchinario è stimato nell’ordine di 2 milioni, interamente finanziato con mezzi propri, da sottoscrivere in quota parte da ciascuno dei due Partner per il tramite

dell’intervento in una newco holding italiana, detenuta al 50% da Biodue ed al 50% da Isuf Berberi, Chairman e azionista

di maggioranza assoluta del Gruppo IMC e di Fufarma.

L’avvio delle produzioni è previsto nel primo semestre 2018.