Bio-on vola dopo la riorganizzazione della produzione

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per Bio On, che passa di mano in forte guadagno con un +5,57%.

La società operante nel comparto della bioplastica ha annunciato la creazione di 5 nuove unità, tutte localizzate nella provincia di Bologna, al fine di rispondere alla maggiore domanda provenienti da diversi settori economici. Le nuove divisioni spaziano infatti dalle soluzioni per la cosmesi e la nanomedicina a quelle per la produzione industriale speciale.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione del titolo, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 18,92 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 18,33.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)