Bio-on trova la cura per gli sversamenti di greggio in mare, titolo in rally in Borsa

(Teleborsa) – Questo pomeriggio a Bologna Bio-on, società quotata allo’AIM Italia che opera nel settore della bio plastica, presenta la nuova tecnologia “Minerv Biorecovery”. Questa innovazione, che la compagnia definisce rivoluzionaria, permetterà in circa tre settimane di eliminare in modo naturale l’inquinamento di idrocarburi a mare.

Minerv Biorecovery si basa su micro polveri in bioplastica PHAs (poli – idrossi – alcanoati), che gettate nel mare inquinato formano una struttura porosa adatta ad ospitare una serie di batteri, i quali nutrendosi della bioplastica si moltiplicano e si rafforzano fino ad attaccare il petrolio. I processi biodegradativi si attivano in circa 5 giorni e la frazione degradabile degli idrocarburi viene eliminata in circa 20 giorni.

“È la natura che cura se stessa perché la nostra bioplastica, di origine vegetale, serve a proteggere e a nutrire questi batteri accelerando la loro naturale azione”, afferma Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on

La soluzione proposta da Bio-on rientra nel campo della oil-bioremediation, un’articolata attività che ha lo scopo di “rimediare” all’impatto negativo sull’ambiente di sversamenti di molecole e prodotti inquinanti, grazie all’azione biodegradante di microrganismi.

“Questi microrganismi sono presenti in ambiente marino ma in quantità non sufficiente a permettere una sostanziale riduzione degli idrocarburi sversati. Grazie alla bioplastica PHAs è possibile invece accelerare un processo altrimenti lunghissimo di trasformazione a CO2, prodotto finale della biodegradazione”, spiega il dottor Simone Cappello, responsabile del progetto Bioremediation presso l’IAMC, l’stituto per l’Ambiente Marino Costiero.

La sua sperimentazione è attiva da diversi mesi all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR di Messina che ha testato, misurato e validato la tecnologia.

Bion-On è in fermanto oggi sul Listino di Milano, dove vanta un progresso del 6,72% ai massimi intraday.