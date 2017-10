Bilaterale Italia-Francia, focus FS e SNCF su liberalizzazione ferrovie

(Teleborsa) – Liberalizzazione del mercato ferroviario europeo, con focus sulle possibilità di accesso in Italia e Francia, ruolo terzo dei gestori delle infrastrutture verso le imprese ferroviarie, ricadute sociali (assunzione e/o trasferimento del personale) quando le aziende di trasporto partecipano a gare in ambito regionale per l’affidamento dei servizi.

Questi i temi affrontati oggi, 12 Ottobre, a Roma al seminario bilaterale Italia-Francia presieduto da Frédéric Saint-Geours, Presidente delle Ferrovie francesi (SNCF), e Gioia Ghezzi, Presidente di FS Italiane. Nel corso della giornata Frédéric Saint-Geours e Gioia Ghezzi hanno presentato alle delegazioni dei due Paesi l’attuale organizzazione dei rispettivi gruppi industriali.

La Presidente Ghezzi ha inoltre presentato ai colleghi francesi il Piano industriale 2017-2026 di FS Italiane che ha nella mobilità integrata, nell’infrastruttura integrata, nella logistica e trasporto integrato, nell’internazionalizzazione e nella digitalizzazione i cinque pilastri fondamentali.

Al seminario hanno partecipato inoltre manager del Gruppo FS Italiane e del Gruppo SNCF, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali transalpine.