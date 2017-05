Biennale di Venezia: il Gruppo FS a un appuntamento che il mondo ci invidia

(Teleborsa) – Prosegue intensa l’attività del Gruppo FS e di Trenitalia a favore di iniziative culturali al fianco di grandi istituzioni e verso manifestazioni e feste che coinvolgono il grosso pubblico. In questi giorni è la volta dell’apertura della 57 esima Biennale di Venezia (Esposizione Internazionale d’Arte) in programma dal 13 maggio al 26 novembre ai Giardini e all’Arsenale della città lagunare. Un appuntamento nato nel 1895 che il mondo ci invidia. Creata come “Società di cultura”, la Biennale è tra le più antiche, importanti e prestigiose rassegne internazionali d’arte contemporanea.

Una vocazione naturale per l’azienda FS radicata da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico del Paese, che conta oggi circa 70 mila dipendenti e trasporta ogni anno 600 milioni di passeggeri su un network ferroviario di oltre 16.700 chilometri, di cui 1.000 ad alta velocità.

In occasione della Biennale d’Arte 2017, disposte dunque fcilitazioni di viaggio per quanti vorranno raggiungere in treno Venezia con le Frecce per partecipare alla manifestazione rivolte ai soci del programma CartaFreccia e ai possessori di abbonamenti regionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia. E per celebrare la Festa della Mamma, agevolazioni Trenitalia a tutte le donne che utilizzeranno in compagnia (2X1) i treni del servizio nazionale (Frecce e Intercity) sabato 13 e domenica 14 maggio.