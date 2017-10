Biancamano, si dimette consigliere indipendente Mosconi

(Teleborsa) – Maria Luisa Mosconi, Consigliere Indipendente nonché Presidente del Comitato per la Remunerazione e membro del Comitato Controllo

e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate, di Biancamano, ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dal 30 settembre 2017, dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Mosconi ha spiegato che le proprie dimissioni sono “conseguenti all’entrata in vigore della direttiva Capital Requirements Directive (CRD IV) che pone un limite molto stringente al numero di cariche ricoperte dagli esponenti aziendali di banche di maggiori dimensioni – come nel proprio caso – in società esterne al Gruppo Bancario”.