Best Union, ok a fusione di Bookingshow

(Teleborsa) – Il CdA di Best Union Company ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Bookingshow Ticketing.

Obiettivo della fusione è “realizzare una semplificazione della struttura societaria del Gruppo ed un più efficiente assetto partecipativo del Gruppo stesso”.

L’operazione darà luogo all’annullamento delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale di Bookingshow e, a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione, Best Union subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società

incorporanda senza modifica dello statuto e del capitale sociale di Best Union.

La fusione non darà luogo ad alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Best Union.

Il perfezionamento dell’operazione, inoltre, non determinerà alcun impatto sull’attuale composizione dell’azionariato di Best Union.