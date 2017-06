(Teleborsa) – Il CdA di Best Union Company ha cooptato e nominato Stefania Petruccioli quale nuovo amministratore indipendente della Società. La nomina avviene in sostituzione del consigliere Gabriele Troncossi deceduto in data 3 maggio 2017.

Best Union, nomina consigliera Stefania Petruccioli redazioneteleborsaxml