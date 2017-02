Berlusconi all’asta per beneficenza. In palio un pranzo con lui

Silvio Berlusconi finisce all’asta sul web e si offre per un pranzo con lo scopo di fare beneficenza. Il leader politico si è prestato all’iniziativa del portale CharityStars, che da sempre mette all’asta le star e i loro cimeli, per raccogliere fondi a favore di campagne importanti. L’annuncio è arrivato dallo stesso Silvio Berlusconi, che su Facebook ha scritto: “Cari amici, ho deciso di prestarmi a questa asta di beneficenza a sostegno delle popolazioni terremotate dell’Abruzzo. Penso – ha proseguito il Cavaliere – che ognuno di noi debba fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per aiutare i nostri concittadini in difficoltà, e a volte si può essere utili anche con un gesto semplice. Sarò davvero felice di conoscere e di pranzare con un benefattore generoso e sensibile come il vincitore di questa gara, che spero verrà aggiudicata ad un prezzo molto alto dato che i fondi raccolti saranno devoluti alla Croce Rossa!”.

I soldi raccolti grazie all’asta saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana per fronteggiare l’emergenza terremoto in Abruzzo. Il pranzo sarà a Milano e chi si aggiudicherà la vittoria potrà pranzare con Berlusconi a Milano, portandosi dietro al massimo altri due ospiti. L’offerta base è di diecimila euro, ma in poche ore le richieste sono state così tante che l’asta è arrivata a quota 17mila euro.

“Considerato un genio della comunicazione e della politica italiana – spiegano nel sito CharityStars, nella presentazione di Silvio Berlusconi – rimane un pilastro della vita sociale e imprenditoriale del nostro paese”. Il vincitore avrà sei mesi per riscuotere la sua vittoria e dovrà recarsi a Milano per incontrare Berlusconi, facendosi carico anche delle spese di viaggio.

Non è la prima volta che Silvio Berlusconi sceglie di mettersi all’asta per beneficenza. Nell’aprile 2016 il leader politico aveva deciso di offrire ai benefattori online una maglia del Milan autografata da lui e con il suo nome, per raccogliere fondi a favore di un’altra iniziativa di beneficenza.