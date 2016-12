Bepooler: oltre 10.000 km percorsi in car pooling nella prima settimana di dicembre

(Teleborsa) – Nella prima settimana di dicembre le vetture iscritte al servizio di car pooling di BePooler hanno superato per la prima volta la soglia dei 10.000 chilometri percorsi settimanalmente. Si tratta di un vero e proprio record per BePooler, società leader nei servizi di car pooling aziendale. Con il dato registrato ad inizio dicembre i chilometri percorsi sinora nel 2016 dai mezzi iscritti ai servizi di BePooler sono arrivati a quota mezzo milione. Il record di chilometri percorsi in una settimana ha portato con se’ anche altri importanti risultati: in una settimana sono stati, infatti, quasi 500 i viaggi effettuati in condivisione, viaggi che hanno permesso di “risparmiare” circa 11.000 chilometri e di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 1,5 tonnellate di CO2 e di 2,68 chilogrammi di particolato.

“Il nostro obiettivo – spiega l’Ing. Antonio Turroni, fondatore di BePooler – è quello di promuovere una politica di mobilità intelligente. Agevolare la condivisione dell’auto negli spostamenti casa-lavoro, consentendo alle aziende di erogare incentivi in maniera efficiente e mirata ai dipendenti, significa fare welfare. I dipendenti, infatti, possono beneficiare di un vero e proprio incremento di reddito derivante sia dall’incentivo aziendale che dal risparmio ottenuto tramite la condivisione delle spese di viaggio con i colleghi”.