Beni Stabili, prestito obbligazionario all’orizzonte

(Teleborsa) – Beni Stabili potrebbe presto emettere un corporate bond.

La società ha infatti avviato l’organizzazione nell’immediato futuro di alcuni incontri in tutta Europa con investitori fixed income al fine di valutare l’opportunità di emettere obbligazioni senior non garantite denominate in Euro, purché sussistano le condizioni di mercato e subordinatamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come si legge in una nota.

La possibile emissione riguarderebbe obbligazioni non convertibili in azioni di Beni Stabili e sarebbe riservata esclusivamente a investitori istituzionali, per un importo minimo di 300 milioni di Euro e una scadenza prevista tra 5 e 7 anni.

L’operazione prevista rientrerebbe all’interno della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento della società, secondo quanto previsto dalle sue linee guida strategiche e a seguito dell’ottenimento di un rating di credito da Standard & Poor’s (BBB-, con outlook stabile), annunciato in precedenza quest’anno.

Beni Stabili ha incaricato diverse banche per l’organizzazione degli incontri con gli investitori.