Beni Stabili, nel primo semestre conti in salita

(Teleborsa) – Beni Stabili ha archiviato il primo semestre dell’anno un utile netto ricorrente, che esclude poste straordinarie, di 55,7 milioni di euro, in aumento dell’8,4% su base annua.

I ricavi lordi di locazione sono saliti a 101,9 milioni da 98,9 milioni, con un miglioramento del +2,9% su base like-for-like, escludendo il portafoglio Telecom Italia. Il patrimonio immobiliare (valore di mercato) sale a 4,304 miliardi (rispetto ai 4,094 mld a fine 2016).

Per quanto riguarda le previsioni, le linee strategiche sono confermate con gli obiettivi 2020 in corso di raggiungimento secondo le tempistiche annunciate mentre il risultato netto ricorrente atteso per l’esercizio 2017 di circa 0,042 euro per azione è stato rivisto in aumento del 5% rispetto alle indicazioni precedenti