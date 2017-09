Beghelli, conti in calo nel primo semestre

(Teleborsa) – Beghelli chiude il primo semestre del 2017 con un fatturato consolidato a 88,6 milioni di Euro (-1,5% rispetto agli 89,9 milioni di Euro al 30 giugno 2016).

Il margine operativo lordo (EBITDA) sale del 2,5% a 11,3 milioni di euro rispetto agli 11 milioni del 30 giugno 2016.

Il risultato netto di gruppo a 2,3 milioni di euro è in calo rispetto ai 3,7 milioni dello stesso trimestre.



La Posizione Finanziaria Netta presenta un saldo negativo di 76,3 milioni.

Evoluzione prevedibile della gestione

Gli amministratori ritengono perseguibili per l’esercizio 2017, in assenza di eventi straordinari, un fatturato in crescita rispetto all’esercizio 2016, accompagnato da un miglioramento della redditività operativa.

A Piazza Affari, il titolo di Beghelli scivola del 6,46%.