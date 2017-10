BDF Industries: con SACE esporta macchinari in Guatemala

(Teleborsa) – Con il supporto di SACE, che insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo cassa CDP, la vicentina BDF Industries ha esportato i propri macchinari per la formatura del vetro in Guatemala.

L’intervento di SACE ha consentito all’azienda di offrire al cliente guatemalteco dilazioni di pagamento competitive, assicurandosi per 2,4 milioni di euro contro il rischio di mancato pagamento per cause di natura commerciale e politica.