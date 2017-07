BCE, nella prima metà del 2017 ritira circa 331mila banconote false

(Teleborsa) – Nella prima metà del 2017 sono state ritirate dalla circolazione circa 331mia banconote in euro false, in calo rispetto alla seconda metà del 2016, quando ne furono ritirate circa 353mila. Le probabilità di ricevere una banconota falsa sono quindi molto scarse. Lo rivela la BCE che spiega come circa l’85% delle falsificazioni ha riguardato i tagli da 20 e 50 euro e rivela che la quota di falsi resta su livelli molto contenuti in rapporto al numero di biglietti autentici in circolazione, che mostrano un costante incremento sin dalla loro introduzione, registrando ritmi di crescita più elevati di quelli del PIL. Nel 2016, ad esempio, il volume e il valore delle banconote in euro in circolazione sono aumentati di circa il 7 % e il 3,9% rispettivamente. Al momento circolano oltre 20 miliardi di biglietti in euro per un valore totale che supera 1,1 mila miliardi di euro.

Per quanto riguarda le banconote falsificate, la maggior parte il (96,7%) è stata rilevata in Paesi dell’ Area dell’euro. Circa il 2,3% dei falsi proviene dagli Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro, mentre l’1% da altre parti del mondo.

La BCE da parte sua incoraggia i cittadini ad avere un atteggiamento vigile quando ricevono una banconota. L’autenticità dei biglietti può essere facilmente verificata con il metodo basato sulle tre parole chiave “toccare, guardare, muovere”. Se una banconota appare sospetta, va subito confrontata con un’altra di autenticità comprovata. Se il sospetto di falsificazione trova quindi conferma, il cittadino è pregato di contattare le forze dell’ordine o, a seconda della prassi vigente nel Paese, la banca centrale nazionale o una banca commerciale, spiega la BCE.