Bca Carige, LME: adesioni per oltre 458 milioni in offerta scambio bond

(Teleborsa) – Alla data del 18 ottobre (expiration deadline), Banca Carige ha ricevuto adesioni all’offerta di scambio nell’ambito dell’operazione di LME (liability management exercise) lanciata il 29 settembre 2017, per 458,07 milioni complessivi su 510 milioni nominali di bond subordinati interessati.

Lo comunica la stessa banca in una nota sui risultati preliminari dell’offerta, in cui si annuncia anche l’ingresso di Barclays nel consorzio di garanzia per l’aumento di capitale in opzione, già composto da Credit Suisse e Deutsche Bank.

Nel dettaglio, le adesioni allo scambio nell’ambito del Lme sono state pari a: 147,7 milioni (il 92,31% dell’ammontare in circolazione) per il bond Perpetual Tier1 2018; 99,45 milioni (99,45%) per il lower Tier2 giugno 2018; 50 milioni (100%) per lower Tier2 settembre 2020; 160,92 milioni (80,46%) per il lower Tier2 dicembre 2020.