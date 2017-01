BB Biotech, 2016 in perdita ma CdA propone dividendo

(Teleborsa) – BB Biotech si muove in frazionale rialzo a Piazza Affari. Il titolo mostra una salita dello 0,40%. Il gruppo ha rivelato i dati di bilancio relativi al quarto trimestre e all’intero esercizio del 2016.

I dati consolidati (non ancora sottoposti a revisione) relativi al quarto trimestre indicano per BB Biotech una perdita netta di 24 milioni di franchi svizzeri a fronte di un guadagno di 511 milioni nello stesso periodo dell’esercizio precedente e i dati consolidati per l’intero 2016 presentano una perdita netta di 802 milioni di franchi svizzeri a fronte di un utile di 653 milioni conseguito nel 2015.

Nonostante questo, il fondo specializzato negli investimenti in società biotecnologiche ha proposto un dividendo di 2,75 franchi svizzeri per azione che il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea generale, in calendario per il 16 marzo 2017.

La società spiega che il 2017 imprimerà un’accelerazione a importanti approvazioni di prodotti e alla pubblicazione di dati fondamentali nel settore biotech in generale e nel proprio portafoglio in particolare.

BB Biotech prevede ulteriori operazioni di acquisizione da parte di primari operatori del settore, incluse le grandi case farmaceutiche.