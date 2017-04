Bayer corre dopo i conti

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Bayer che mostra un rialzo del 2,53%. A dare il via agli acquisti, i conti in salita.

Nel primo trimestre, il gruppo ha annunciato, infatti, un giro d’affari in aumento del 11,7% a 13,244 miliardi. Nello stesso periodo, l’utile netto sale del 37,9% a 2,08 miliardi di euro contro gli 1,51 miliardi dell’anno passato, battendo le attese pari a 1,85 miliardi. Alla luce dei risultati riportati, il colosso della chimica ha alzato le stime per il 2017. Ora, si attende ricavi in crescita a 51 miliardi di euro contro i 49 miliardi della previsione precedente