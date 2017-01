BAT prende il controllo di Reynolds

(Teleborsa) – Mega acquisizione per British American Tobacco (BAT), che ha deciso di acquistare il restante 57,8% di Reynolds per un corrispettivo di 49,4 miliardi di dollari.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Reynolds riceveranno 29,44 dollari cash e 0,5260 azioni ordinarie BAT per ogni azione Reynolds posseduta, vale a dire un premio del 26% sul prezzo di chiusura di Reynolds al 20 ottobre.

L’operazione produrrà sinergie di almeno 400 milioni di dollari l’anno.

“Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo – ha detto il ceo di BAT Nicandro Durante – siamo azionisti di Reynolds dal 2004 ed abbiamo beneficiato dei successi del management tra cui l’acquisizione di Lorillard che abbiamo sostenuto con un nostro investimento nel 2015”.