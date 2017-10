Bastogi, controllata Frigoriferi Milanesi loca uffici di via Piranesi

(Teleborsa) – Frigoriferi Milanesi S.p.A., controllata da Bastogi, ha stipulato un contratto che prevede la concessione in locazione a un primario gruppo attivo nel settore dell’offerta di energia convenzionale, degli uffici al quarto piano del complesso dei Frigoriferi Milanesi, in Milano, via G.B. Piranesi, 10 e di diciotto posti auto, per una superficie complessiva pari a 3.000 mq circa.

Il contratto di locazione ha la durata di sette anni con decorrenza dal 1° marzo 2018 e potrà essere tacitamente rinnovato di sei anni in sei anni.

Dopo un biennio di locazione a canone agevolato, a decorrere dal terzo anno il canone sarà pari a 816.000 euro annui oltre spese e imposte.

Negativo il titolo Bastogi a Piazza Affari: -2%.