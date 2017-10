(Teleborsa) – Bastogi rende noto che la controllata All Events, che attualmente gestisce il Palazzo dello Sport di Roma ha ricevuto da EUR S.p.A. formale comunicazione di aggiudicazione della procedura per l’affidamento in concessione del Palazzo dello Sport per sei anni dalla firma del contratto.

