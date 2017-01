Basilea 4 dovrà ancora attendere

(Teleborsa) – Nulla di fatto per Basilea 4.

Il Gruppo dei governatori della banche centrale e dei supervisori ha rinviato la modifica delle regole dell’accordo di Basilea 3 che avrebbe portato appunto a Basilea 4.

L’ incontro del Comitato di Basilea per il completamento della revisione delle regole (previsto per il 7 e 8 gennaio) è stato prorogato ma a data da destinarsi.

Tutto si farà in “un futuro prossimo”, come spiegato dal Ghos, il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e autorità di supervisione, che hanno aggiornato la seduta. “E’ necessario più tempo per completare alcuni aspetti del lavoro – ha comunicato il Ghos – prima che il pacchetto di proposte possa essere revisionato”. Più tempo che servirà al Comitato di Basilea per calcolare la rischiosità dei singoli asset delle banche.

Dunque, per ciò che Draghi aveva auspicato qualche tempo fa c’è ancora da attendere