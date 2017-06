BasicNet è il nuovo proprietario del marchio Briko

(Teleborsa) – BasicNet ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisto del marchio Briko, previsto dall’accordo di licenza di distribuzione esclusiva mondiale per tutti i prodotti a marchio Briko stipulato in data 18 marzo 2016.

L’esecuzione dell’operazione, il closing, è prevista entro il 31 luglio 2017.

A seguito della positiva fase di licenza di distribuzione esclusiva, BasicNet, integrerà così definitivamente il marchio nel proprio modello di business e tutte le sue specifiche applicazioni, come già in precedenza avvenuto con successo per i marchi Kappa, Robe di Kappa, Superga e K-Way.

L’acquisto del marchio, dalla famiglia Boroli, avviene ad un prezzo iniziale di un milione di Euro, che sarà successivamente integrato da un ulteriore corrispettivo in funzione dei livelli di vendite dei prodotti Briko consuntivati al 30 giugno 2019, con un cap fissato a 3 milioni di Euro.