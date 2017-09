Banque de France: nel 2017 prevista economia in salita

(Teleborsa) – L’economia della Francia è accelerazione. Parola di François Villeroy de Galhau, governatore della Banque de France.

In un intervista al quotidiano Midi Libre il banchiere spiega che per l’anno in corso l’economia potrebbe raggiungere l’1,7%.

La Banque de France aveva già rivisto al rialzo la propria view di crescita del Prodotto Interno lordo (PIL) del Paese all’inizio di luglio, quando lo aveva portato all’1,6%, contro l’1,4% della sua previsione all’inizio di giugno.

“La ripresa economica è indiscutibile. Si ripercuote su tutta l’Europa, inclusa la Francia. Ma nel nostro Paese la crescita non è ancora sufficiente. Potrebbe essere quest’anno dell’1,7%. Questo è ancora ben al di sotto della media dell’area dell’euro, che è più del 2% “, ha spiegato il Governatore. Le previsioni della Banque de France sono in linea con quelle del governo che ha alzato le sue stime a un +1,7%.