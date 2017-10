Bankitalia, passa la mozione PD contro Visco

(Teleborsa) – “La Banca d’Italia fa interamente il suo dovere nelle diverse funzioni che svolge, applicandovi competenza e coscienza”.

Non si è fatta attendere la risposta della Banca d’Italia alla mozione presenta alla Camera dal PD che non rinnova l’incarico dell’attuale Governatore dell’Istituto centrale, Ignazio Visco.

“Nella vigilanza bancaria, in questi anni segnati dalla più grave crisi economica della storia moderna d’Italia, La Banca d’Italia ha difeso il risparmio nazionale limitando i danni. Questi non potevano non esserci, data la gravissima condizione dell’economia”, spiegano finti di Palazzo Koch, aggiungendo che “nella sua azione l’Istituto ha agito in continuo contatto col Governo. Il Governatore della Banca d’Italia ha parlato col Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario; la Banca sottometterà ogni documento rilevante per i lavori della Commissione”.

“Il Governatore – concludono le fonti – è pronto a essere ascoltato dalla Commissione quando essa vorrà”.

Tornando alla mozione, il testo è stato approvato dall’Aula di Montecitorio con 213 voti favorevoli, 97 contrari e 99 astenuti. Alcuni passaggi sono stati tuttavia modificati su su indicazione del Governo.

Visco è stato chiamato alla guida di Bankitalia dal 1° novembre del 2011 a seguito delle dimissioni di Mario Draghi, chiamato alla Presidenza della Banca Centrale Europea. La carica di Governatore dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. Il rinnovo della carica è disposto con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia.