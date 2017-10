Bankitalia, Gentiloni: “ottimi rapporti tra Governo e PD...

(Teleborsa) – La vicenda della mozione di sfiducia verso il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco non ha minato i rapporti tra Governo e PD.

Lo ha assicurato il Premier Paolo Gentiloni a margine del Vertice europeo, pur tenendo a precisare che l’autonomia va sempre preservata.

“Il rapporto tra Governo e partito di maggioranza relativa sono fondamentali e ottimi in generale” ha dichiarato, aggiungendo però che l’Esecutivo decide avendo in mente un obiettivo preciso, e cioè l’autonomia di Bankitalia, che “ha un valore in sé e un valore per i mercati”.

Bocca cucita sulla possibile soluzione alla questione: “non parlo nemmeno sotto tortura”, ha affermato Gentiloni.