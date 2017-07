Bank of Japan più ottimista sull’economia

(Teleborsa) – L’economia del Giappone volge verso una moderata espansione. L’aumento delle delle esportazioni è diventato evidente, soprattutto per i sistemi informatici e beni di capitali, ma soprattutto sulla base del miglioramento ciclico del settore manifatturiero, con una previsione al rialzo in particolare per quanto riguarda i beni strumentali”. E’ quanto si legge nelle Minute della Bank of Japan. (BoJ)

I verbali dell’ultima riunione della Banca centrale giapponese che che ha deciso di mantenere lo “status quo” sui tassi, evidenziano inoltre, che le aspettative di inflazione si mostrano in una fase di indebolimento.

Per quanto riguarda lo scenario, internazionale, la Bank of Japan sottolinea come “l’economia europea ha continuato a riprendersi costantemente, anche se moderatamente, mentre l’economia americana ha continuato a riprendersi saldamente grazie al miglioramento della situazione dell’occupazione e del reddito”, si legge nei verbali del BoJ