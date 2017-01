Bank of Japan lascia lo “status quo” sui tassi, più ottimista sull’economia

(Teleborsa) – Nessuna sorpresa dalla Bank of Japan che ha lasciato lo “status quo” sui tassi d’interesse. La mossa attendista è volta a capire meglio le intenzioni dell’amministrazione Trump.

La Banca Centrale del Giappone ha confermato i tassi d’interesse a -0,1% e ha mantenuto il piano di espansione della base monetaria, a 80.000 miliardi di yen l’anno.

“L’economia giapponese ha continuato il suo trend di ripresa moderata”, si legge nella nota che accompagna la decisione.

L’istituto centrale nipponico ha rivisto al rialzo le sue stime sulla crescita del Paese nell’anno fiscale in corso portandole a +1,4% dal +1% precedente. Anche per il prossimo anno le previsioni di crescita passano da +1,3% a +1,5%, mentre per il 2018 vengono riviste da +0,9% a +1,1%.