Bank of Japan “Economia continua in moderata ripresa”

(Teleborsa) – “L’economia giapponese ha continuato il suo trend di moderata ripresa”. E’ quanto si legge nei verbali dell’ultima riunione della Bank of Japan in cui ha deciso per lo status quo sui tassi d’interesse.

Per quanto riguarda l’occupazione e la situazione dei redditi, le condizioni di domanda e offerta nel mercato del lavoro hanno continuato a migliorare costantemente e il reddito da lavoro dipendente è aumentato moderatamente. I consumi privati ??resistono grazie anche ad un un panorama in costante miglioramento della situazione occupazionale e di reddito.

I membri del Consiglio della Bank of Japan hanno lasciato invariate le proiezioni sui prezzi, preoccupati dal fatto che un aumento delle previsioni avrebbero potuto creare speculazioni su una stretta della politica monetaria prima del previsto.

Non poteva mancare un accenno alla politica economica degli Stati Uniti che, secondo il direttivo del BoJ, resta molto incerta. La banca Centrale del Giappone ha evidenziato un calo dell’iniziale ottimismo verso l’amministrazione Trump e sui possibili riflessi che questa potrebbe avere sulle economie emergenti.