Bank of England, si dimette vice governatore Charlotte Hogg

(Teleborsa) – Charlotte Hogg vice governatore della Bank of England (BoE) si è dimessa dal suo incarico.

La Hogg lascia la Banca d’Inghilterra dopo le critiche che l’hanno investita per non aver comunicato i suoi legami familiari nella banca Barclays.

L’ormai ex vice Governatore non ha dichiarato formalmente che il fratello lavora come strategy director presso la banca. Questo violando il codice di condotta della BoE.

Mark Carney, Governatore della Banca d’Inghilterra, pur “con profondo rammarico” ha preso atto delle dimissioni del suo vice.

“Rispetto pienamente la decisione di Charlotte Hogg presa in conformità con la sua visione di ciò che è meglio per questa istituzione, ma mi rammarico profondamente”, scrive Carney in una nota.