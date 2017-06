Bank of America: Warren Buffett si prepara a diventare il primo azionista

(Teleborsa) – Warrenn Buffett diventerà il principale azionista di Bank of America. Il famoso investitore a capo di Berkshire Hathaway, ha intenzione di esercitare un’opzione siglata nel 2011 con la quale Buffet eserciterà l’opzione di conversione dei warrant in suo possesso per acquistare 700 milioni di azioni ordinarie del colosso bancario.

Il prezzo di esercizio dei warrant fissato a 7,14 dollari, circa un terzo dei 24,32 dollari con cui ieri il titolo ieri ha chiuso la sua giornata a Wall Street. Con l’opzione di conversione dei warrant, che corrispondono a circa il 7% del capitale, la Berkshire diventerà il primo azionista del gigante bancario