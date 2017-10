Bank of America, utili e fatturato oltre stime

(Teleborsa) – Il terzo trimestre di Bank of America si è chiuso con un utile netto in aumento del 13% a 5,58 miliardi di dollari, pari a 48 centesimi per azione, rispetto ai 4,9 miliardi (41 cents per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Gli analisti attendevano un utile di 45 centesimi per azione.

Quanto al fatturato, è salito appena dell’1%, battendo le stime degli analisti, nonostante le difficoltà delle attività di trading. Nei tre mesi a settembre, la banca di Charlotte ha riportato un giro d’affari profitti a 22,08 miliardi di dollari da da 21,86 miliardi. Il fatturato da trading nel reddito fisso si è attestato a 2,15 miliardi di dollari, il totale dei prestiti erogati a 919,94 miliardi di dollari, mentre i depositi si sono attestati a 1.273 miliardi.