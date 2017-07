Bank of America, utili e fatturato ben oltre le stime

(Teleborsa) – L’aumento dei tassi di interesse che ha bilanciato il rallentamento del trading ha permesso a Bank of America di chiudere il secondo trimestre con utili e fatturato sopra le previsioni.

Nei tre mesi a giugno, banca del Nord Carolina, ha registrato un risultato netto in crescita del 10% a 5,27 miliardi di dollari, pari a 46 centesimi per azione, contro i 43 cents stimati dagli analisti. Il giro d’affari è aumentato del 7% passando da 21,2 miliardi a 22,8 miliardi di dollari. Anche in questo caso sono state battute le previsioni di consensus che erano per 21,7 miliardi.

Il fatturato generato dal trading è sceso del 9% a 3,37 miliardi di dollari.