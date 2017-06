Banda ultralarga, Pompei (A.D.Open Fiber): “una quindicina di banche pronte a finanziare il progetto”

(Teleborsa) – Continua il dibattito sulla banda ultralarga.

“Siamo in contatto con 15-16 banche”, tra le maggiori americane, europee e italiane, “tutte interessate” a finanziare il nostro progetto. E’ quanto dichiarato da Tommaso Pompei, Amministratore delegato di Open Fiber (OF), nel corso di un’audizione in Senato sui recenti sviluppi del piano di realizzazione della banda larga e ultralarga. Pompei torna a parlare della questione a Palazzo Madama dopo che ieri, 21 giugno, il tema è stato trattato dai vertici di Open Fiber (OF) e da quelli di TIM davanti alla Commissione Lavori pubblici e Industria del Senato.

Tommaso Pompei ha spiegato che c’è un project financing di circa “3 miliardi” e “spero che sia concluso entro fine anno”.