Banco Popular, S&P non prevede effetti “domino” su altre banche spagnole

(Teleborsa) – “Nessun rischio contagio su altre spagnole”. E’ quanto prevede Standard & Poor’s che esclude che le difficoltà del Banco Popular possano portare a un “effetto domino” sull’intero settore in Spagna.

La situazione del Banco Popular, “seduto su 30 miliardi di euro di Npl”, rappresenta “un’eccezione” nel sistema bancario spagnolo. Le grandi banche iberiche “sono tutte investment grade”, ha spiegato Bernard De Longevialle, managing director, lead analytical manager financial institutions Emea di Standard & Poor’s, durante l’evento “2017 Italy Bank & Sovereign Event” organizzato dall’agenzia di rating.

Banco Popular, sesto Istituto di credito in Spagna, in gravi difficoltà economiche, sta esplorando in questi giorni tutte le possibili strade per ripianare le consistenti perdite in bilancio, compresa quella della messa in vendita.