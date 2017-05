Banco Desio, risultato gestione operativa stabile nel 1° trimestre

(Teleborsa) – Banco Desio chiude il 1° trimestre dell’anno con un utile netto consolidato di 8,6 milioni di euro, influenzato da componenti non ricorrenti negative per 1,7 milioni. Il risultato del periodo di confronto includeva anche ricavi non ricorrenti per 5,2 milioni derivanti dal deconsolidamento della ex controllata estera CPC in liquidazione.

Il risultato della gestione operativa è pari a 32,9 milioni di euro, in linea con il periodo di confronto (32,8 milioni), e risente della riduzione del margine di interesse per il protrarsi della situazione dei mercati monetari, cui si contrappone l’incremento del margine commissionale per 2 milioni (+5,5%).

Il risultato corrente al netto delle imposte è invece in crescita a 10,7 milioni (era 8,2 milioni) grazie al calo del costo del credito che scende ad 14,7 milioni.

Stabile la solidità patrimoniale, con il 5,1% di margine rispetto al requisito minimo di capitale.