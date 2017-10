Banco de Sabadel in rally sulle voci di spostamento della sede

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Banco de Sabadel, che lievita in modo prepotente dopo i cali dei giorni scorsi, con un guadagno del 5,47%. Il board della banca spagnola infatti starebbe valutando di spostare la sua sede attuale, situata in provincia di Barcellona, dopo gli esiti del referendum catalano.

Lo scenario di breve periodo evidenzia un declino dei corsi verso area 1,572 Euro con prima area di resistenza vista a 1,737. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,464.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)