Banco BPM riacquista la partecipazione in Avipop Assicurazioni

(Teleborsa) – Banco BPM ha sottoscritto un accordo con il gruppo Aviva per il riacquisto del 50%+1 azione del capitale di Avipop Assicurazioni detenuto da Aviva Italia Holding.

Lo ha comunicato l’Istituto di credito italiano in una nota emessa ieri in tarda serata, ricordando che in relazione alla disdetta dell’accordo distributivo di Bancassurance con Avipop Assicurazioni e Avipop Vita, Aviva Italia Holding ha esercitato l’opzione

Put sull’intera partecipazione dalla stessa detenuta in Avipop Assicurazioni (50%+1azione).

Avipop Assicurazioni è la compagnia operante nei rami danni, cui fa capo Avipop Vita,

compagnia operante nei rami vita, che opera attraverso la rete distributiva del gruppo Banco BPM

L’accordo sottoscritto “definisce consensualmente il corrispettivo che Banco BPM riconoscerà ad Aviva Italia Holding a fronte della cessione della partecipazione senza dover ricorrere alle procedure previste dagli accordi tra le parti per la determinazione del prezzo di

acquisto”, si legge in una nota.

In particolare, i termini economici dell’accordo con Aviva, che tengono conto tra l’altro dei criteri di valorizzazione della partecipazione stabiliti da Patto Parasociale, prevedono un prezzo per l’acquisto del 50%+1 azione di Avipop Assicurazioni pari a Euro 252,5 milioni, corrispondente a una valorizzazione per il 100% della società pari a Euro 505 milioni.

Inoltre, secondo quanto concordato tra le Parti, ad Aviva è riconosciuto il diritto di percepire il 50% del dividendo a valere sull’utile

ordinario 2017 di Avipop Assicurazioni, determinato, sulla base delle stime disponibili e dei risultati già raggiunti dalla Compagnia al 30 giugno 2017, in Euro 12,5 milioni.

“L’accordo raggiunto in data odierna segna il raggiungimento di un primo importante milestone nel processo di razionalizzazione in corso del business bancassurance di Banco BPM che prevede, inter alia, la ricerca di nuovi Partner con cui sottoscrivere accordi distributivi di lungo periodo”, spiega BPM in una nota.